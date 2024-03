Blokady rolników w Toruniu i okolicach. Taka jest sytuacja na drogach! Oto nowe zdjęcia

- W imieniu mieszczuchów chciałam powiedzieć, że jesteśmy z wami i was popieramy - stwierdziła. - Ludzie z miasta powinni być tu z wami i protestować, bo to jest też w ich interesie. ale nie wszyscy to rozumieją. Może dlatego, że nie wpuszczają was do telewizji, trzeba oglądać Republikę albo Trwam, żeby dowiedzieć się dokładnie, o co chodzi w tych protestach. A ta Unia? To nie jest Zielony Ład, to Zielony Nieład! Oni chcą pozbawić ziemi Polaków, a kto nie jest na swoim, staje się nikim.