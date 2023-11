Bob Geldof na EnergaCAMERIMAGE. Co legendarny muzyk robi w Toruniu?

Bob Geldof w Toruniu

Bob Geldof to artysta, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać. Znany jest nie tylko ze swojej muzycznej aktywności, ale również z działalności charytatywnej. To on był inicjatorem legendarnych koncertów Live Aid, podczas których zbierano pieniądze dla głodujących w Afryce.

Grzegorz Olkowski

Przyjazd Boba Geldofa na EnergaCAMERIMAGE ma związek z nagrodą za całokształt twórczości, którą podczas gali otwarcia festiwalu otrzymał Peter Biziou, jego przyjaciel. To właśnie on jest autorem zdjęć do kultowego filmu "The Wall" w reżyserii Alana Parkera. To niezwykły film stanowiący coś na kształt rock opery, a muzyka towarzyszy ruchomym obrazom idealnie z nimi współgrając. Stworzone ponad 40 lat temu dzieło we wtorek wieczorem pokazano w CKK Jordanki. Po projekcji z widzami spotkali się m.in. Geldof i Biziou.

Tu warto przypomnieć, że w tym roku - w ramach Festiwalu EnergaCAMERIMAGE - Toruń odwiedzili m.in. Adam Driver oraz Willem Dafoe. W piątek przyjedzie kolejna gwiazda - Sean Penn ze swoim dokumentem na temat wojny w Ukrainie.

31.Festiwal Energa CAMERIMAGE potrwa do 18 listopada. Natomiast do 24 listopada oglądać można w Toruniu obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" pędzla Jana Matejki. Obraz wystawiono w Ratuszu Staromiejskim, a jego ekspozycja towarzyszy tegorocznej edycji festiwalu.