Bon na dekoder od rządu! Jak otrzymać dopłatę od państwa? Kilkaset milionów złotych na nowe dekodery

Co dalej? Po złożeniu wniosku - wydany zostanie dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera. Będzie go można zrealizować w jednym ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie.Dofinansowanie będzie jednorazowe i wyniesie 100 złotych. W ramach gospodarstwa domowego, będzie przysługiwać jednej osobie. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r. POLECAMY:Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Oto lista zwolnionych z opłat abonamentowych

