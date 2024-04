Kto spełnia kryteria uprawniające do otrzymania 6 tysięcy złotych dodatku do emerytury w 2024 roku? llured

W 2023 roku ponad 1940 seniorów otrzymało tzw. honorową emeryturę, sięgającą kwoty przekraczającej 6 tysięcy złotych. Kto dostanie go w tym roku? Sprawdź dalej >>> Zobacz galerię (11 zdjęć)

Niemal 2 tysiące polskich seniorów korzysta z specjalnego dodatku do emerytury, który w 2023 roku wyniósł ponad 6 tysięcy złotych. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie statusu prawemego i zasad wypłaty tego świadczenia, co może dotyczyć także Ciebie. Sprawdź więcej informacji o tych zmianach i zobacz, czy spełniasz warunki do otrzymania tego dodatku!