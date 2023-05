Burza wokół toruńskich juwenaliów. "Robiliśmy co w naszej mocy, żeby było ciekawe"

Po ogłoszeniu listy wykonawców w mediach społecznościowych zaczęła się burza - wielu studentów krytykuje brak bardziej popularnych zespołów, które byłyby prawdziwym magnesem do przyjścia pod juwenaliową scenę. Niektórzy twierdzą nawet, że tegoroczna lista wykonawców jest najsłabszą w historii imprezy.

- Staramy się, by co roku było coś innego. Mamy różne gusta i wiemy, że tak już jest, że program koncertów niektórym się podoba, a niektórym nie. Nie ukrywam, że jest nam trochę przykro, że są takie komentarze, bo od wielu miesięcy wykonujemy ciężką pracę, by przygotować to wydarzenie. Liczę na to, że negatywnie nastawione osoby mimo wszystko przyjdą na koncerty i będą się na nich dobrze bawić. Pod scenę zapraszamy każdego, bo zabawy na pewno nie zabraknie. Trzeba pamiętać, że sytuacja ekonomiczna jednostek sektora publicznego nie jest dobra, przez co budżet Piernikaliów nie jest za wysoki. Robiliśmy co w naszej mocy, żeby było ciekawe. Uważamy, że jak na to, co mogliśmy zrobić, i tak jest naprawdę dobrze - powiedziała Marta Kuta z Biura Samorządu Studenckiego UMK.