Bydgoszcz. Policja zatrzymała 44-latka podejrzanego o sharing. Grożą mu 3 lata więzienia

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że 44-latek prowadzi niedozwolony proceder związany z sharnigiem.

- Polega on na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. Jest to proceder pozwalający na odbiór kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym, w wyniku bezprawnego uzyskania uprawnień przysługujących klientom nadawców telewizyjnych - wyjaśnia kom. Lidia Kowalska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.