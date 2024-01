Pracownice Banku Millenium w Toruniu pomagały handlarzom narkotyków! Przyznały się i chcą dobrowolnie poddać się karze

Chodzi o 29-letnia obecnie Martę H. oraz 36-letnia Darię B. Obie były pracownicami Banku Millenium przy ul. Łyskowskiego w Toruniu wiosną 2019 roku. Wtedy też dopuściły się przestępstwa. Przyznały się do tego. - Wniosły o dobrowolne poddanie się karze - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sadu Okręgowego w Toruniu.

Handlarze narkotyków i dwie młode pracownice Millenium Banku. Co ich połączyło?

Handel narkotykami i specyfikami z efedryna, testosteronem, klenbuterolem etc. był bardzo dochodowy. Jak ustalili śledczy, oskarżeni prali brudne pieniądze. I w tym właśnie momencie w całym tym przestępczym procederze pojawiają się dwie wspomniane kobiety, pracownice Banku Millenium przy ul. Łyskowskiego w Toruniu (obecnie ten oddział banku już nie istnieje).

Bardziej przysłużyła handlarzom starsza z torunianek. Daria B. w kwietniu i maju 2019 roku założyła im trzy rachunki bankowe, do których przypisane były karty bankowe dla nieistniejących w ogóle osób. Było to możliwe między innymi za sprawa podrabiania podpisów i fałszowania dokumentacji.

Kobiety oskarżone o pranie brudnych pieniędzy przyznały się. Chcą poddać się karze

Jak przekazuje Jarosław Szymczak, proces o handel narkotykami całej wspomnianej grupy ruszył przed Sądem Okręgowym w Toruniu 28 września ubiegłego roku i jeszcze się toczy.

Sprawa Darii B. i Marty H. natomiast została z tego procesu wyłączona do odrębnego postępowania. Dlaczego? Bo obie byłe pracownice Banku Millenium przyznały się do zarzutu prania brudnych pieniędzy. Obie wniosły też do sądu o dobrowolne poddanie się karze.

Sprawa tych kobiet rozstrzygnąć ma się w sądzie niebawem. Czy skończy się na jednej rozprawie, na której sąd zgodzi się na proponowaną karę? Czy jednak konieczny będzie proces torunianek? Do tematu wrócimy.

Dodajmy, że obrońcą Darii B. jest adwokat Michał Leciak, a Marty H. - adwokat Janusz Olkiewicz. Za zarzucane kobietom w akcie oskarżenia przestępstwo (pranie brudnych pieniędzy z innymi osobami i osiągniecie z tego tytułu znacznej korzyści majątkowej) grozi surowa kara - nawet do 10 lat więzienia.