Bydgoszcz polską stolicą NATO. Na 25-lecie dołączenia Polski do traktatu zaprezentowano specjalny tramwaj.

Bydgoszcz polską stolicą NATO

W sobotę, 16 marca na terenie pętli tramwajowej w Lesie Gdańskim w bydgoskim Myślęcinku odbyła się specjalna konferencja prasowa poświęcona 25-leciu dołączenia Polski do NATO oraz 20-lecia obecności w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Z tej okazji zaprezentowano specjalny tramwaj, który został ozdobiony barwami nawiązującymi do barw NATO. Nie zabrakło jednak na nim bydgoskiego akcentu, bowiem ozdobiła ją bydgoska Łuczniczka.

Nowy tramwaj na bydgoskich torowiskach

PESA do tej pory dostarczyła 45 nowych, niskopodłogowych tramwajów, które mają okazję poruszać się po torowiskach w całej Bydgoszczy. Od czerwca br. PESA rozpoczyna dostawę kolejnych 30 nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb mieszkańców tramwajów. Pozwoli to zastąpić wysłużony tabor tramwajowy. Jeden z tych właśnie miejskich pojazdów został pokryty innymi barwami, by upamiętnić dołączenie Polski do NATO.