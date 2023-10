Byliście EKO na Jesień. Wspólnie zebraliśmy ponad ćwierć miliona nakrętek i tysiąc butelek!

Byliście EKO na Jesień

Wrzosy nie były jednak jedyną atrakcją tego dnia. Najmłodsi chętnie korzystali z malunków na twarzy, tworzenia własnych eko-grzybów czy odpoczywania w strefie relaksu. Akcja spotkała się z wielkim entuzjazmem także wśród dorosłych, którzy nie tylko oddawali nakrętki, ale także odpowiadali na pytania związane z ekologią. Odwiedziliście nas licznie, co zdecydowanie pokazuje, że stan środowiska naturalnego nie jest Wam obcy. Cieszymy się, że wspólnie możemy poszerzać świadomość na temat ratowania planety oraz przyczyniać się do polepszania jej stanu.

To była kolejna udana akcja z Waszym udziałem. W sobotę, 14 października spotkaliśmy się w Toruń Plaza, by wspólnie zadbać o środowisko. W zamian za nakrętki oraz butelki przygotowaliśmy sadzonki wrzosów, które mogą zdobić Waszą przestrzeń. Trudno w to uwierzyć, ale udało się zebrać ponad ćwierć miliona nakrętek i tysiąc butelek! Przygotowane przez nas sadzonki zniknęły w godzinę!

Kilka kroków do bycia EKO

Nie chcemy, by na naszej akcji się zakończyło. Sporządziliśmy więc kilka porad, jak być bardziej ekologicznym na co dzień. Tego rodzaju zmiany są najłatwiejsze do wprowadzenia. Warto przyjrzeć się swoim codziennym czynnościom i starać się wyeliminować te, które mogą mieć negatywny wpływ na stan środowiska. I choć wiele osób może pomyśleć, że to nic nie zmieni, bo jest to za mała zmiana, gdy te kroki wprowadzi ogromna liczba osób, mogą przynieść one naprawdę dobry rezultat.