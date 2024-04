Byliście EKO na wiosnę! Mieszkańcy Torunia w sobotę oddali tysiące nakrętek i butelek

Kwiaty za nakrętki

Stałe szerzenie świadomości o ekologicznych rozwiązaniach jest naprawdę ważne. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom uda się dotrzeć do jeszcze szerszego grona, które wprowadzi w swoim życiu więcej ekologicznych rozwiązań. Aby to usprawnić i zainteresować mieszkańców rozwiązaniami w duchu zero waste, rozdaliśmy kwiaty. W Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza stanęły specjalne stanowiska, do których ustawiła się długa kolejka mieszkańców. Wszyscy mieli przy sobie worki z nakrętkami lub butelkami, które przekazywali przedstawicielom akcji. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać ponad 125 tys. nakrętek oraz ponad 2 tys. plastikowych butelek.

Dodatkowe atrakcje

Upominki w postaci kwiatów cieszyły wszystkich zebranych. Niektórzy odchodzili z jedną roślinką, inni z większą liczbą w zależności od tego, jak dużo plastiku przekazano. Cieszyły nas Wasze uśmiechy, doceniamy każdą rozmowę i jesteśmy wdzięczni za to, że tak licznie przybyliście do CHR Toruń Plaza, by wziąć udział w naszym wydarzeniu. Krótko po odebraniu sadzonek zaczęły pojawiać się pierwsze zdjęcia w komentarzach na naszym Facebooku. Kwiaty zaczęły zdobić balkony, parapety czy ogródki. Stały się nie tylko przypomnieniem o bardzo ciepłej wiośnie, ale także o tym, że to właśnie od nas zależy, jak bardzo eko jesteśmy.

Warto podkreślić, że kwiaty nie stały się jedyną atrakcją tamtego dnia. Toruńskie Centrum Usług Społecznych zorganizowało rękodzielnicze warsztaty. Uczestnicy wykonali piękne amulety z różnych materiałów. Nie obyło się bez upominków także przy stoisku TCUS – za wykonany amulet można było otrzymać żywe kwiatki, cebulki lub nasiona do samodzielnego posiania. I Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia dołączył do EKOakcji na wiosnę! Dla mieszkańców miasta powstał specjalny punkt konsultacyjny, w którym mogli zasięgnąć informacji o programie Czyste Powietrze. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe w przypadku ocieplenia domów jednorodzinnych oraz wymianie ogrzewania na bardziej ekologiczne. Nierzadko wiele osób nie wie, od czego zacząć, dlatego była to świetna okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o termomodernizacji budynku. Oprócz tego mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji także o innych programach dotacyjnych, które realizowane są w ramach Wydziału Środowiska i Ekologii UMT.