Całodobowa opieka weterynaryjna w Toruniu. Gdzie nocą i w święta z pupilem?

Zwierzęta są jak ludzie

Pupile, tak samo jak ich właściciele, cierpią na różne dolegliwości. Niektóre z nich pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie, często nocą bądź w święta, gdy przychodnie weterynaryjne nie są już otwarte. Pojawia się wówczas pytanie: gdzie się udać, by pomóc zwierzęciu, które nie czuje się dobrze? Właśnie dla takich przypadków funkcjonują w Toruniu całodobowe lecznice weterynaryjne, które zapewniają pomoc w nagłych przypadkach.

Nocna opieka weterynaryjna w Toruniu

Toruńskie Pogotowie Weterynaryjne znajdujące się przy ul. Koniuchy 15. Powstało z myślą o czworonożnych przyjaciołach potrzebujących pomocy nocą i w święta. Drzwi lecznicy od poniedziałku do soboty otwierają się o godz. 20.00. Lekarze weterynarii pełniący wówczas dyżur czekają na swoich pacjentów do godziny 8.00. W niedzielę oraz w święta placówka pełni dyżury całodobowe. Przed zgłoszeniem się do toruńskiego pogotowia weterynaryjnego warto zadzwonić pod numer telefonu 530 248 052. Na miejscu wykonywane są wszelkie badania zwierzęcia oraz wdrażane jest leczenie.