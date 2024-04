Toruń w kwiatach, ale złodziei też nie brakuje! Wpadła amatorka tulipanów, która rwała je nocą przy ul.Uniwersyteckiej

Co się wydarzyło w centrum Torunia sobotniej nocy?

Co grozi amatorce tulipanów? Art. 144. O niszczeniu, uszkadzaniu roślinności, trawników lub zieleńców mówi art. 144 Kodeksu wykroczeń. W punkcie pierwszym przewiduje on, że: "Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

W punkcie kolejnym przepis ten mówi natomiast, że: "Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". We wszystkich wspomnianych wypadkach sąd może też orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.