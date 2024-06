Ceny truskawek w Toruniu. Sprawdziliśmy, gdzie w mieście są najtańsze

Ceny truskawek w Toruniu - gdzie najtańsze?

Ceny truskawek w Toruniu: od 6 do 12 złotych za kilogram

- 10 złotych za kilogram to obecnie realna cena truskawek - usłyszeliśmy od sprzedawcy na targowisku przy ulicy Mickiewicza. - To cena taka, że klient może być zadowolony, jak i sprzedający. Taka mniej więcej będzie w najbliższym czasie.

Truskawki w Toruniu: pogoda sprzyja jakości

Szczyt sezonu truskawkowego oznacza także, że kończą się te hodowane pod folią i włókniną. Do sprzedaży trafia coraz więcej owoców z pól. Na sytuację na rynku wpływ ma również fakt, że przed kilkoma dniami rozpoczął się skup truskawek. Najczęściej spotykana w skupach cena to 3 złote za kilogram owoców do tłoczenia oraz 4 złote za kilogram tych do mrożenia.

Ceny truskawek w poszczególnych punktach Torunia prezentujemy w galerii - w podpisach pod zdjęciami. W niej można znaleźć informację, gdzie w Toruniu te owoce można najtaniej kupić.