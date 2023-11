Cmentarz dla zwierząt w Toruniu. Jaki jest koszt pochówku i ile zwierząt zostało już pochowanych?

Pochówki zwierząt - Od starożytności do dziś

Pochówki zwierząt znane są już od starożytności. Praktykowane w wielu kulturach niekoniecznie miały na celu upamiętnienie czworonogów. Składano je w ofierze dla bóstw, co potwierdzają odkrywane liczne groby odkryte na Syberii czy w Izraelu. Dziś najwięcej cmentarzy dla zwierząt jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co ciekawe, w bazie amerykańskiej marynarki wojennej na wyspie Guam utworzono cmentarz dla wojskowych psów, które swoje życie oddały w walce o wyzwolenie wyspy w 1944 roku. W nowożytnej Europie natomiast pierwszym cmentarzem dla zwierząt był ten na terenie Hyde Parku, otwarty w 1881 roku. Znany też jest cmentarz dla zwierząt założony w 1889 roku w Asnières, który służy do dziś. Podobnie było w Berlinie, gdzie cmentarz powstał jeszcze przed I wojną światową.