Pożar widmo spustoszył uzdrowisko w Czerniewicach. Szalał również w Kaszczorku i na Stawkach

Poza opisem problemów szewca, na początku kwietnia 1904 roku "Gazeta Toruńska" zamieściła również informację, że właśnie rozpoczyna się żydowska... Wielkanoc. Z pewnością chodziło o święto Paschy, a to, że nasi przodkowie wywiedli z tego Wielkanoc świadczy chyba o tym, że chociaż dwa narody żyły wtedy obok siebie, to w gruncie rzeczy wiedziały o sobie niewiele. W każdym razie Polacy najwyraźniej mieli niewielkie pojęcie o świętach żydowskich.

Dokąd został przeniesiony kantor na Dworcu Głównym?

Co się stało ze skradzionymi pieniędzmi?

To jest bardzo ciekawa wiadomość. Kantor na Dworcu Głównym otworzył w 1903 roku Bernhold Adam, właściciel banku przy ul. Mostowej 32. Nasza znajomość z nim sięga ostatniego remontu dworca, podczas którego, na ścianie przy południowym peronie, konserwatorzy odkryli i utrwalili pozostałości dawnej reklamy. Kamil Snochowski, czyli toruński Literołap, wydedukował z tych literoduchów, że prawdopodobnie była to reklama kantoru. Znajomość z bankierem, czy też raczej jego firmą, bo sam pan Adam został na początku XX wieku znaleziony martwy koło przystani na Kępie Bazarowej, okazała się dla nas bardzo opłacalna. Poza historią zagadkowej śmierci bankiera, ze starych gazet wydobyliśmy również opis wielkiej kradzieży, do jakiej doszło pod koniec roku 1911. Jak się później okazało, pracowniczka kantoru wspólnie ze swoim narzeczonym, ukradli ponad 25 tysięcy marek. Złodzieje uciekli, ale w kwietniu 1912 roku zostali zatrzymani. Część pieniędzy wydali, a część jeszcze przed ucieczką, ukryli na Kępie Bazarowej. Już po wyroku pan narzeczony szukał tych pieniędzy w asyście policji, jednak skrytki nie odnalazł. Kto wie, może zrabowane wciąż gdzieś tam leżą?

Czym była wielka choroba?

"Mokre. Robotnica S. udała się w pierwsze święto z synem swoim, cierpiącym na tak zwaną wielką chorobę do rzeki, aby z niej zaczerpnąć wody wielkanocnej - czytamy w "Gazecie Toruńskiej" z 10 kwietnia A. D. 1904. - Dawne podanie przepisuje, aby niosąc wodę do domu, nie obracać się ani nie mówić, inaczej woda traci siłę. Ta wiara kobiety w gusła byłaby przyprawiła syna jej o mało o utratę życia. Chłopak bowiem dostał kurczy i wpadł do wody, a matka nie ważyła się odwrócić za nim. Szczęściem jakiś przechodzień spostrzegł nieszczęście i chłopca wyratował".

Kto i gdzie szukał pożaru?

W tej notce jest coś dziwnego. Stali Czytelnicy z pewnością zdają sobie sprawę z tego, jak wielką estymą otaczali nasi przodkowie stworzoną przez Józefa Modrzejewskiego konkurencję dla położonego w zaborze rosyjskim Ciechocinka. Czy to możliwe, że wiadomość o katastrofie, która dotknęła Czerniewice, do toruńskich Czytelników dotarła dopiero po czterech dniach? Cóż, jest to dowód na to, że gazety trzeba czytać od deski do deski, numer po numerze. Szybko bowiem okazało się, że ten pożar był dziwny.