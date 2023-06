Co da ZUS? Dodatki do emerytury 2023. Na takie finansowe wsparcie dla emerytów można liczyć. Jakie pieniądze można dostać?

Czternasta emerytura w 2023 roku

Zacznijmy od czegoś, co interesuje praktycznie wszystkich emerytów. O ile na "trzynastkę" załapali się wszyscy, nie każdy już otrzyma 14. emeryturę. Wszystko przez limity, które ustalił rząd. Kto nie otrzyma świadczenia? Wyjaśniliśmy to osobnym artykule:

Program senior+. Wsparcie dla emerytów - ile można dostać?

Dla wielu seniorów nieaktywnych zawodowo jest ważne, aby mogli otrzymać miejsce w ośrodkach wsparcia, a także to, aby mogli zwiększyć swój udział w życiu społecznym. Właśnie na to stawia program Senior Plus. Co warto o nim wiedzieć? Opisaliśmy to w tym artykule o programie Senior+