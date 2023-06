Co dalej z Kaszownikiem? Na razie straszy swoim wyglądem, a miasto czeka na dotację

- Mieszkam w okolicy od ponad dwudziestu lat, ale jeszcze tak źle nie było - napisał do nas pan Józef. - Niby to centrum pięknego, zabytkowego miasta, a bałagan, że aż przykro patrzeć. Trzy czwarte akwenu pokryte różnymi wielkimi chwastami. Na brzegu pokrzywy o metrowej wysokości. Tablica informacyjna pogryzmolona sprayem. Do tego wykorzystujący okazję do ukrycia w tym bałaganie miłośnicy taniego wina i piwa. Po prostu wstyd. A przecież mogłoby to być piękne miejsce dla odpoczynku, gdyby wykarczować wszystko, posprzątać, postawić ławki, czy zrobić miejsca dla wędkarzy. Dziwne, że miasto, które ma tak wielkie inwestycje, nie znalazło pieniędzy na zrobienie porządku w swoim centrum.

Sprawdziliśmy - rzeczywiście, zarówno sam akwen, jak i teren obok niego, a także ujście Strugi Toruńskiej po drugiej stronie ulicy, są wyjątkowo zaniedbane i wręcz straszą swoim wyglądem.