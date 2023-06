Płonęło 500 metrów kwadratowych lasu przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu

Od południa do ok. godz. 15.30 we wtorek 6 czerwca strażacy gasili las w Toruniu. - Ogień objął około 500 metrów kwadratowych lasu przy ulicy Grudziądzkiej, przy wylocie na Gdańsk - uściśla dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.