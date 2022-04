Co przyniosą święta naszym żużlowcom? (zapowiedź weekendu)

Powrót Holdera

Żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń będą chcieli zrewanżować się za wysoką porażkę 31:59 we Wrocławiu. Uśmiechnęło się do nich szczęście - w drugiej kolejce gościć będą teoretycznie najsłabszy zespół, beniaminka z Ostrowa, który na inaugurację przegrał u siebie 35:55 z GKM-em. Szczęście, bo gdyby w sobotę (początek o godz. 18) do Torunia przyjechały np. Włókniarz Częstochowa lub Motor Lublin, świetnie czujący się na Motoarenie i mający dużo lepszych juniorów, Anioły mogłyby zacząć sezon fatalnie (dodajmy, że w trzeciej kolejce jadą do Gorzowa). A tak...

Nie dość, że Arged Malesa ma dużo słabszy skład, to jeszcze przyjedzie do Torunia osłabiona brakiem jednego z liderów, Olivera Berntzona, który doznał kontuzji w trakcie meczu z GKM-em. W tej sytuacji jedyną niewiadomą wydają się być rozmiary zwycięstwa gospodarzy oraz to, jak spisze się na Motoarenie Chris Holder, który 14 ostatnich sezonów spędził w toruńskim klubie, a teraz wzmocnił beniaminka, bo zabrakło dla niego miejsca w składzie Apatora.