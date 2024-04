Frekwencja na inauguracyjnym meczu KS Apator nie powaliła na kolana. Dlaczego?

Nie są najdrożsi

Tyle trzeba zapłacić gdzie indziej

Jak było w przypadku meczów pierwszej kolejki? Na mecz Stal Gorzów - KS Apator dorośli płacili w zależności od sektora od 45 do 55 złotych, studenci i seniorzy powyżej 65 lat - od 40 do 45, młodzież - 10, a dzieci do 6 lat włącznie wchodziły za darmo. Na spotkanie Sparty Wrocław z Falubazem Zielona Góra ceny były bardzo zróżnicowane, ale w większości wyższe niż w Toruniu (kibice gości musieli zapłacić 60 złotych). Starcie Unii Leszno z Włókniarzem Częstochowa wyceniono (w zależności od sektorów) od 42 do 70 złotych (normalny), od 32 do 55 złotych (ulgowy) oraz od 5 do 45 złotych (szkolny i dziecięcy do 7 lat). W przypadku zakupu w kasach przed meczem trzeba było dopłacić po pięć złotych do każdego biletu. I wreszcie mecz GKM-u Grudziądz z Motorem Lublin. Tu kibice zapłacili 55 złotych za bilet normalny i 45 za ulgowy. Miejsca stojące wyceniono na 50 złotych, dzieci do lat 7 miały wstęp bezpłatny.