Co z choinkami po świętach? Czy można je jakoś wykorzystać? Odbiór świątecznego drzewka w Toruniu

Odbiór choinki przez MPO

Przy wiatach śmietnikowych na różnych toruńskich osiedlach już pojawiają się choinki, które dłużej nie posłużą ich właścicielom. Czekają one na odbiór przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które co roku pomaga torunianom uporać się z choinkowym odpadem. Jak wygląda harmonogram wywozu choinek w zabudowach jedno- oraz wielorodzinnych?

W przypadku zabudowy jednorodzinnej odbiory następują cyklicznie co dwa tygodnie zgodnie z wywozem bioodpadów z brązowych pojemników. Jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną, odbiór choinek odbywać się będzie wraz z odbiorem bioodpadów. Dodatkowo wyznaczono harmonogram uzupełniający odbiór choinek ze względu na wzmożenie tego typu odpadów. Został on podzielony na dzielnice wraz z terminami:

Potrzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczają się choinki, właściciel bądź zarządca nieruchomości powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta MPO przynajmniej na 5 dni przed planowanym wywozem. A co jeśli choinka będzie zdobić dom dłużej niż przewiduje harmonogram? Wówczas można oddać ją bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 35 oraz przy ul. Dwernickiego 15-15A. Punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 oraz w soboty w godz. 10.00–14.00.