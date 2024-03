Widzisz w Toruniu nielegalne wysypisko śmieci? Zgłoś je do Wydziału Gospodarki Komunalnej lub do Straży Miejskiej

Nielegalne wysypiska tworzą ogromny problem

– W zeszłym roku zebraliśmy ze 129 miejsc w Toruniu aż 1064 tony odpadów, co stanowi ponad 2000 m3 odpadów. W tym roku już kilkadziesiąt miejsc zostało zgłoszonych do uprzątnięcia. Część z nim zostało zrealizowanych lub jest w trakcie – informuje Joanna Pepłowska Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych UMT. – Wiosną każdego roku prosimy o zgłaszanie miejsc wymagających uprzątnięcia. Jest wiele osób, które na takie komunikaty reagują.

– Przekazujemy nieodpłatnie rękawice i worki niezbędne do gromadzenia odpadów oraz gwarantujemy ich odbiór, po zakończeniu prac przez wolontariuszy – mówi Joanna Pepłowska. – Mieszkańcy Torunia również w tym roku często organizują takie akcje w otoczeniu miejsca zamieszkania. Każdy może zgłosić taką potrzebę i dostanie wyposażenie niezbędne do podjęcia takich prac. Dodatkowo z doświadczenia wiemy, że jeśli sami posprzątamy, to potem bardziej dbamy i pilnujemy porządku

Gdzie zgłosić nielegalne składowisko odpadów?

Informacje o miejscach, które wymagają czyszczenia, przyjmowane są przez cały rok. Wydział Gospodarki Komunalnej po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje, czy jest to teren gminny – jeśli nie, to takie zgłoszenie przesyłane straży miejskiej, która egzekwuje od zarządcy lub właściciela terenu, czyli do osoby, która ma obowiązek utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, uprzątnięcie terenu. Wszelkie zawiadomienia i informacje, gdzie znajduje się lub może znajdować się nielegalne wysypisko śmieci, należy kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numer telefonu: 56 611 83 32 lub drogą elektroniczną: [email protected]. Zgłoszenia przyjmuje także toruńska Straż Miejska pod interwencyjnym numerem telefonu 986 lub drogą elektroniczną [email protected].