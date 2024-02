Co z kolejnym Starbucksem w Toruniu? Pogłoski się pojawiają, a sieć nie potwierdza jego powstania

Drugi toruński Starbucks?

Internet coraz częściej obiegają informacje o tym, że drugi punkt amerykańskiej kawiarni Starbucks powstanie przy Rynku Staromiejskim – w lokalu, gdzie niegdyś mieściła się drogeria „Natura”. W zeszłym roku kawiarnia Starbucks pojawiła się w CHR Toruń Plaza. Jedni mieszkańcy przyjęli to z wielkim entuzjazmem, co pokazało tłumne otwarcie, inni niekoniecznie. Niemniej tamtejsza kawiarnia do dziś cieszy się popularnością i każdego dnia odwiedzana jest przez miłośników kawy w ich wydaniu, zwłaszcza że oferta zmienia się dość często.

Aby potwierdzić internetowe doniesienia o tym, że drugi punkt Starbucksa pojawi się na toruńskiej mapie gastronomicznej, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym kawiarni. Otrzymaliśmy odpowiedź: