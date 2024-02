Julka z Torunia wykonuje świece, które wyglądają jak słodkości! Robi je dla chorej siostry

Świece, które wyglądają jak słodkości

– Pomysł na tworzenie świec zrodził się z niespodziewanego prezentu na święta. Tata zakupił mi zestaw dla początkujących – opowiada Julka. – Najpierw tworzyłam nieskomplikowane świeczki, a z czasem wpadłam na pomysł, by zrobić świece wyglądającą jak caffe latte czy babeczki, choć nie jest to łatwe.

Młoda torunianka, Julka, swoją pasję do tworzenia świec odkryła dwa lata temu. Najpierw tworzyła proste, przypominające te ze sklepowych półek, lecz z biegiem czasu zaczęła je ozdabiać tak, że czasami aż trudno stwierdzić, czy to na pewno świeczka. Początkowo świece tworzyła wyłącznie dla bliskich, lecz za namową babci postanowiła założyć własną stronę na Facebooku, gdzie zaczęła pokazywać swoje prace. Patrząc na świeczki, które wykonuje Julka, można zacząć się zastanawiać, czy to na pewno produkt niejadalny. Wyglądają bowiem jak aromatyczna kawa, pyszne ciastko czy nawet drink!

Do stworzenia świeczki, która będzie wyglądać jak wyrób cukierniczy czy kawiarniany potrzeba nie tylko odpowiednich materiałów, lecz przede wszystkim cierpliwości i czasu. Wyroby Julki nie składają się wyłącznie z wosku. Wykorzystuje do nich też produkty, które znajdują się w każdej kuchni – szklanki, kubki czy słoiki. Ozdabia je za pomocą wstążek czy sznurków, a także dodaje do nich karteczki. I choć sam wosk w różnej formie staje się prawdziwą ozdobą, aby dobrze go wykorzystać potrzeba sporej wiedzy.

