CUK Anioły Toruń - Stoczniowiec Politechnika Gdańska. Pewna wygrana w zaległym meczu - zdjęcia

CUK Anioły Toruń - Stoczniowiec Politechnika Gdańska 3:0

Sety: 25:15, 25:12, 25:8

CUK Anioły: Sternik, Surgut, Mesa, Faryna, Kalinowski, Brzóstowicz, Podbrąbączyński (libero) oraz Pawlak, Zimoń, Walawander, Grzona, Skadorwa.

Stoczniowiec: Dolak, Kłobucki, Yeshoshyn, Sledz, Więckiewicz, Rogiński, Klimek (libero), Kular (libero) oraz Kozłowski,

Toruńscy siatkarze już od kilku tygodni mogą przygotowywać się do play offów i turniejów, które zdecydują o awansie do Tauron I Ligi. Są pewni zwycięstwa po rundzie zasadniczej i teraz tylko czekają, kogo przypisze im los w pierwszej rundzie play off. Najbardziej realnym wydaje się Enea Energetyk Poznań.

Spotkanie zgodnie z przewidywaniami przebiegało pod dyktando torunian. Ci od pierwszej akcji przejmowali inicjatywę i dominowali na boisku. Praktycznie ani przez chwilę nie było zagrożenia zwycięstwa bydgoskiej drużyny.

Zobaczcie także