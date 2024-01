Czas podsumowań w Fundacji Pracownia Dialogu, która na co dzień pomaga znajdować rozwiązania

Mediacja sposobem na rozwiązywanie konfliktów

W piątek, 29 grudnia w Fundacji Pracownia Dialogu odbyła się specjalna konferencja, na której podsumowano tegoroczną działalność. Członkowie Fundacji każdego dnia walczą o to, by za pomocą dialogu i mediacji dochodzić do porozumienia w nie tylko rodzinnych konfliktach, choć to one są najczęstsze. Pracownia Dialogu powstała po to, by także uświadamiać, że prowadzenie rozmów i polubowne rozwiązywanie spraw jest ważne. Negatywne emocje przekładają się na negatywne myślenie, co rodzi wiele problemów, zwłaszcza u dzieci, które niekoniecznie potrafią zrozumieć to, co dzieje się wokół nich. Fundacja przygotowuje prelekcje i materiały, by każdy mógł zyskać dostęp do rzetelnych i sprawdzonych informacji o rozwiązywaniu konfliktów w sposób słowny.