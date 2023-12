Zabytkowe kasyno oficerskie przy Okólnej w Toruniu wymaga pilnej odsieczy

Ile miast znajduje się w obecnych granicach Torunia? Na pewno dwa, wszak Podgórz, przyłączony do Torunia w 1938 roku, miał prawa i bogate tradycje miejskie. W zasadzie jednak trzy, bo przecież Stare Miasto Toruń i Nowe Miasto Toruń były w średniowieczu osobnymi miastami. Można jednak powiedzieć, że cztery i to nie będzie wielka przesada, bo co prawda miasteczko poligonowe nie posiadało przywileju lokacyjnego, jednak mogło pomieścić 20 tysięcy żołnierzy, zatem na początku XX wieku podczas manewrów miało znacznie więcej mieszkańców niż Podgórz i niewiele mniej niż Toruń. Miasteczko posiadało własny wodociąg, znajdowało się na trasie poligonowej kolei wąskotorowej, posiadało również odpowiednie zaplecze gastronomiczno-kulturalno-rozrywkowe w postaci restauracji oraz kasyna.