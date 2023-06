Czy prawo aborcyjne w Polsce jest łamane? Protest Strajku Kobiet w Toruniu [zdjęcia]

Marta Lempart: Lekarzy korzystają z pogardy instytucjonalnej dla kobiet

Do protestów wezwało stowarzyszenie Strajk Kobiet. „Po raz kolejny środowisko lekarskie nie bierze za to odpowiedzialności” - stwierdziła w rozmowie z Rzeczpospolitą Marta Lempart, inicjatorka protestów. „Opinia publiczna już nie kupuje kłamstwa lekarzy, że oni się boją, albo że prawo im nie pozwala ratować osób. Ta bańka pękła. (…) Żegnamy się ze stwierdzeniem, że to tylko PiS i tylko pani magister Przyłębska i przestajemy masowo, jako opinia publiczna, ignorować tom że na końcu przy tych decyzjach są jednak lekarze, którzy korzystają z tego, co PiS wytworzył, z tej pogardy instytucjonalnej dla kobiet. I to jest bardzo trudne dla nas wszystkich, bo lepiej byłoby gdyby był tylko jeden zły.