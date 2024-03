Czy redemptorysta z Torunia straci sutannę. Władze zakonu przyglądają się jego relacji z kobietami

Ulubieniec młodych

Więcej niż jedna skarga

Jesienią 2020 roku duchowny został niespodziewanie przeniesiony do placówki w Rowach. Mimo przeniesienia ojciec Maciej wciąż był zapraszany do toruńskiej parafii. „Powody przeniesienia nie były jasne, ale pojawiały się spekulacje o jego relacjach z kobietami” – opisuje Więź. „Podobno część wspólnoty już wcześniej miała obawy, ale nic z tym nie zrobiono. Informacje o rzekomych przekroczeniach granic w relacjach damsko-męskich były rozpowszechniane po jego przeniesieniu”. Sprawa dotyczyć miała relacji z (dorosłymi) kobietami. Jedna z nich opisała dziennikarzowi domniemane manipulacje, jakich miał dopuścić się o. Maciej, wykorzystując w relacji z nią pozycję duchownego. Według rzecznika Prowincji Warszawskiej Redemptorystów do władz zgromadzenia wpłynęła jednak „więcej niż jedna skarga”. Rzecznik przeprosił za zaistniałą sytuację i zapewnił, że zgromadzenie zaoferowało pomoc „osobom dotkniętym jego zachowaniami”.

Sprawa niejednoznaczna

Niektórzy z wiernych mają pretensję do obu prowincjałów, którzy kierowali zgromadzeniem gdy pojawiły się zarzuty wobec o. Macieja. Rzecz w tym, że pierwsze informacje o nadużyciach zakonnika wpłynęły już w 2017, a następne we wrześniu 2020. Dopiero po otrzymaniu kolejnej skargi poprzedni prowincjał przeniósł o. Macieja do Rowów.

Więź ustaliła, że od jesieni 2023 wszystkie dokumenty w sprawie toruńskiej znajdują się u przełożonego generalnego zgromadzenia - o. Rogerio Gomesa z Brazylii. Nie wiadomo jednak jakie zarzuty postawiono duchownemu. Gdy zapadnie decyzja, zakonnik będzie mógł się jeszcze od niej odwołać.

„Wygląda na to, że władze polskich redemptorystów zdobyły – jak to się mówi w Kościele – moralną pewność co do notorycznego łamania ślubów czystości przez swojego współbrata – pisze Zbigniew Nosowski, autor artykułu we Więzi. „Stąd wniosek o wydalenie go z zakonu. Ale zarazem przedstawiciele zakonu wydają się przekonani, że zgromadzony materiał nie pozwala, aby relacjom, o których się dowiedzieli, zarzucać charakter manipulacyjny czy wykorzystania zależności – zapewne dlatego nie procedowano sprawy kanonicznie z paragrafów o skrzywdzeniu tzw. bezbronnych osób dorosłych”.