Czy fundacja o. Tadeusza Rydzyka płaci za toruńskie grunty tyle, ile powinna?

"11 kwietnia 2024 roku Wojewoda wzywa Prezydenta Miasta Torunia do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości Skarbu Państwa w odniesieniu do wskazanego wyżej podmiotu. Ma to wpływ na wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa - czytamy w wydanym kilka dni temu komunikacie wojewody Sztybla. - Niedopuszczalnym jest, by aktualizacje wartości nieruchomości, od których naliczana jest opłata nie była aktualizowana rzadziej niż co 6 lat. W odniesieniu do wskazanych powyżej nieruchomości okres na aktualizację upłynął.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Torunia realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującą między innymi aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Brak działań jest szkodą dla Skarbu Państwa i może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych".