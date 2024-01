Czy społeczne konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej na lewobrzeżu coś poprawią? Mieszkańcy są sceptyczni

Było sporo krytycznych uwag do funkcjonowania komunikacji w tej części Torunia. Ostatecznie zmiany w schemacie linii komunikacyjnych MZK na lewobrzeżu znalazły się wśród 15 tematów zatwierdzonych do konsultacji społecznych w tym roku. Konsultacje te to dla mieszkanek i mieszkańców Torunia jedna z okazji do zgłoszenia swoich uwag i spostrzeżeń na temat miejskich projektów - przed ich realizacją. Można to zrobić zarówno biorąc udział w spotkaniu konsultacyjnym, jak i drogą elektroniczną, we wskazanym przez samorząd terminie. Organizatorem konsultacji jest Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta. Kiedy można się spodziewać dyskusji na temat komunikacji MZK na lewobrzeżu?