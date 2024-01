Tak karmią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu! Co znajdziemy w menu? Jadłospis dla pacjentów jest naprawdę bogaty

Kuchnia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu stosuje dwa systemy wydawania posiłków. W Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych obowiązuje system tacowy ze względu na to, że kuchnia znajduje się w budynku. Dla Szpitala przy ul. św. Józefa 53-59 posiłki wydawane są w systemie cateringowym, czyli zostają przewiezione i na miejscu rozdzielone między pacjentów.

– O dostarczenie posiłków dbają salowe wraz z dietetykiem bądź wyznaczonym pracownikiem medycznym, np. pielęgniarką, którzy nadzorują poprawność posiłków, dbają o to, by każdy pacjent zyskał to, czego potrzebuje – podkreśla Marzenna Chuchała. – A poza tym naprawdę staramy się wysłuchać potrzeb pacjentów, urozmaicać kuchnię. Wiemy, że pacjenci mają swoje przyzwyczajenia, lubią kuchnię tradycyjną i o to też dbamy.