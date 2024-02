Czy toruńscy radni zaprotestują w sprawie usunięcia Kopernika z podstawy programowej?

Konferencję prasową radni zorganizowali pod toruńskim pomnikiem Mikołaja Kopernika. - Użyję mocnych słów. Ktoś chyba zwariował w Ministerstwie Edukacji Narodowej – rozpoczął radny Michał Jakubaszek. - Właśnie przedstawiono projekt dotyczący nowej podstawy programowej i ku naszemu zdumieniu uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej nie będą mogli dowiedzieć się niczego o Mikołaju Koperniku. MEN planuje wykreślenie jakichkolwiek informacji o o osiągnięciach Kopernika i innych ludzi renesansu , takich jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci czy Jan Gutenberg. To jest sytuacja niebywała i skandaliczna.

Wszyscy myśleli, że to zart

- Rozmawiałem z kilkoma osobami przed dzisiejszą konferencją pytałem co sądzą na ten temat, jak oceniają taki pomysł. Wszyscy odpowiedzieli, że żartuję. Ale to nie jest żart. Pani Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, ma skandaliczny pomysł, któremu powinniśmy jako mieszkańcy Torunia się przeciwstawić.

Kopernik nas łączył

Do sprawy odniósł się również przewodniczący kluby PiS w Radzie Miasta Wojciech Klabun: - Jeśli toruńskie dzieci, jeśli dzieci dzieci i młodzież w Polsce nie będą uczyć się obowiązkowo o postaciach tak monumentalnych jak Mikołaj Kopernik, to o kim mają się uczyć? Nie mieści się nam to w głowie. Kopernik był postacią, która łączyła. Jeszcze niedawno gromadziliśmy się, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 550. rocznicę jego urodzin.