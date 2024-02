Tu w Toruniu i okolicy będą blokowane drogi! W czwartek i piątek rolnicy znów zaprotestują! Gdzie dokładnie?

Protest w Toruniu

Jak poinformował Urząd Gminy Lubicz, protest ma się rozpocząć w czwartek, 29 lutego o godzinie 10 i trwać do piątku, 1 marca do godziny 23. Rolnicy będą blokować Drogę Krajową nr 15 oraz wjazd na autostradę w Turznie. Blokada dróg i wjazdu na autostradę będzie całkowita, a zjazd cyklicznie przejezdny.

Utrudnienia w ruchu w Toruniu

W czwartek rano autobusy linii podmiejskich nr 111 i 112 będą kursowały normalnie, ale należy się spodziewać, że od ok. godz. 10, gdy przejazd zostanie zablokowany, ruch na tych liniach będzie utrudniony. Możliwe będzie skracanie tras przejazdu do Rogówka, Grębocina i Kolonii Papowskiej. W przypadku zablokowania również ul. Olsztyńskiej wystąpią utrudnienia na liniach miejskich nr 30, 39 i 44, co może skutkować opóźnieniami bądź skróceniem trasy do przystanku Cegielnia.