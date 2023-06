Damy i kawalerowie zostali przyjęci w katedrze w Toruniu do zakonu bożogrobców [zdjęcia]

Inwestytura bożogrobców: pod przewodnictwem kard. Nycza

Początkiem sobotniej części uroczystości w Zakonie Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie Polskiego Zwierzchnictwa była procesja z udziałem dam i kawalerów zakonu bożogrobców do katedry świętych Janów. Tu została msza święta, której przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Jest on Wielkim Przeorem Zakonu Polskiego Zwierzchnictwa. W uroczystości uczestniczyli między innymi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Bardzo się cieszę, że odbywa kolejna inwestytura licznych członków, którzy zwiększą nasz zakon, ale też wzbogacą go swoim doświadczeniem i modlitwą - mówił kard. Nycz, który w swym wystąpieniu nawiązał do postaci Mikołaja Kopernika. - Chciałbym powiedzieć, że bardzo często mówiąc o Koperniku zapominamy, że to był przede wszystkim człowiek wiary i Kościoła. U jego podstaw leżała wiara, a dopiero później doszedł do tych wielkich i znaczących odkryć średniowiecza. Mikołaj Kopernik wyprzedzał epokową encyklikę "Fides et Ratio", bo potrafił łączyć miłość do Boga z nauką.