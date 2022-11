Dawid Kubacki to dumny tata i szczęśliwy mąż. Tak mieszka i żyje [prywatne zdjęcia]

Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kubacki. Początek nowego sezonu jest wyjątkowo udany dla Dawida Kubackiego. Polski skoczek w świetnym stylu wygrał oba konkursy Pucharu Świata w Wiśle i prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Wielu fachowców typuje, że nasz reprezentant może powalczyć o Kryształową Kulę. Na co dzień Kubacki to szczęśliwy mąż i tata. Zobacz na kolejnych stronach, jak na co dzień żyje Dawid Kubacki ->>>Czytaj również:Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Zobacz prywatne zdjęcia żużlowego mistrza świata!Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]Iga Świątek prywatnie. Tak wypoczywa i imprezuje ze znajomymi! [dużo zdjęć]Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka. Legenda polskiej piłki mieszka w Rzymie [zdjęcia]

