Dawny arsenał, główna siedziba Muzeum Etnograficznego, przechodzi remont

Elewacja już gotowa

Prace, sfinansowane przez Urząd Wojewódzki, ruszyły wiosną i już się zakończyły. Obecnie trwa remont wejściem do arsenału.

Nie będzie utrudnień

- Były tam duże kamienie, które utrudniały wejście do budynku - mówi dyrektor Muzeum Etnograficznego Hubert Czachowski. - Zostaną one usunięte i a w ich miejsce położone płyty. Wszystko oczywiście za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Myślę, że to kwestia tygodnia, maksymalnie dwóch, jak wszystko będzie gotowe i wrócimy do normalnego funkcjonowania - dodaje dyrektor Czachowski.

Muzeum w arsenale od 1959 roku

Przypomnijmy, że dawny arsenał artyleryjski Twierdzy Toruń jest siedzibą Muzeum Etnograficznego od 1959 roku.

Budynek w stylu klasycystycznym powstał w 1824 roku w sąsiedztwie wyburzonego w tym samym roku kościoła św. Wawrzyńca. Powstał on podczas budowy pierwszego etapu rozbudowy Twierdzy Toruń. Pełnił funkcję wozowni, magazynu broni, reduty. Z każdej strony budynku były po dwie bramy wjazdowe. Wewnątrz obiektu zachowała się strzelnica, ruchome pomosty do dział oraz jego szczytach żurawie do wciągania ładunków. Wzmocnione naroża były przykryte wypełnionym piaskiem stropem odpornym na bombardowanie. Prawdopodobnie miały służyć obrońcom jako punkt oporu.