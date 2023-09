Kuria w Toruniu ma zapłacić ofierze księdza pedofila 900 tys. zł! Sąd Apelacyjny w Gdańsku podniósł zadośćuczynienie dla Milewskiego

Wyrok w sprawie księdza pedofila

-Sąd podwyższył kwotę zadośćuczynienia o kolejnych 300 tysięcy złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty - przekazała "Nowościom" Anna Kanabaj-Michniewicz, koordynator ds. współpracy z mediami w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

Adwokat Mariusza Milewskiego "600 tys. zł nie pokryje jego cierpień"

Przypomnijmy kulisy sprawy. 600 tys. zł z odsetkami - takie zadośćuczynienie przyznał toruński Sąd Okręgowy w Toruniu Mariuszowi Milewskiemu, który przez 9 lat seksualnie był wykorzystywany w dzieciństwie przez byłego już księdza Jarosława P. (zmarłego po odbyciu kary więzienia, w pandemii). Zobowiązaną do zapłaty jest Kuria Diecezjalna w Toruniu. Od ogłoszonego 6 października 2022 roku wyroku Milewski jednak się odwołał.

1 mln zł zadośćuczynienia to kwota, której Mariusz Milewski domaga się od kurii od początku tej sprawy sądowej. -Ogłoszone w październiku w Toruniu rozstrzygnięcie uznajemy za zasadne, ale nie zgadzamy się co do wysokości zasądzonej kwoty. Mój klient uznaje, że 600 tys. zł nie pokryje jego cierpień. Tak naprawdę nie jest ich w stanie zrekompensować także i kwota miliona złotych, ale jest już temu celowi bliższa. Przy takiej obstaje mój klient i tego dotyczy wniesiona przez nas apelacja - mówił "Nowościom" adwokat Laszlo Schlesinger.