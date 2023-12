Dni Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Daria ze Śląska z nagrodą jego imienia

- Zestawu artystów nie przedstawimy wcześniej dlatego, że to Grzegorz Ciechowski jest najważniejszy tego wieczoru - wyjaśnia Mirosław Męczekalski, szef Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa". - Wystąpią znakomici artyści, prezentujący szerokie spektrum muzyczne. Staramy się, by ich interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego były ciekawe, niekoniecznie muszą być odwzorowywaniem jeden do jednego.