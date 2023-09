Do Torunia przyjechali youtuberzy, by przeprowadzić warsztaty z młodzieżą w Kinie Camerimage

Warsztaty z youtuberami to wydarzenie, które zorganizowano dla toruńskiej młodzieży. „Kopernikański przewrót medialny – kreatywni działają w internecie” – pod takim hasłem szkolili się młodzi w Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE. W roli ekspertów wystąpili twórcy takich kanałów jak Historia Bez Cenzury (ponad 1,5 mln subskrypcji), Grupa Filmowa Darwin (ponad 1 mln subskrypcji) oraz Astrofaza (ponad 500 tysięcy subskrypcji). Warsztaty odbywały się od 21 do 24 września. Udział w nich wzięło 36 młodych ludzi.

– Postanowiliśmy dotrzeć do wszystkich tych, którzy zainteresowani są tworzeniem swoich materiałów filmowych do internetu – mówi Roman Tondel, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. – Żeby warsztaty były atrakcyjne dla młodych ludzi, uznaliśmy, że powinni je prowadzić mentorzy, którzy będą umieć do nich dotrzeć.