Do trzech razy sztuka? Toruńskie Anioły Wilfredo Leona startują po I ligę

W dwóch swoich premierowych latach klub dał szansę Sebastianowi Tylickiemu. W debiucie do awansu zabrakło jednego zwycięstwa w finale, w drugim sezonie faworyzowane Anioły odpadły już na etapie półfinału. To wymusiło zmiany personalna. Przede wszystkim postawiono na doświadczenie w sztabie. Toruńskich siatkarzy do I ligi ma poprowadzić Krzysztof Stelmach.

- O Toruniu słyszałem dużo dobrych rzeczy, jestem zaskoczony ilością kibiców na meczach II ligi, dlatego zdecydowałem się na pracę w tym mieście. Zrobię wszystko, żeby zespół zrobił ten najważniejszy krok - zapowiada szkoleniowiec.

Stelmach wie, jak się walczy o awans, w swoim trenerskim CV może się pochwalić wprowadzeniem Stali Nysa do PlusLigi. W ostatnim czasie związany był przez krótki czas z Gwardią Wrocław. W sezonie 2017/2018 z AZS Częstochowa wygrał I ligę, ale w barażu uległ drużynie z Bydgoszczy.