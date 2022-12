Dodatki do 500 plus dla pracujących: dla kogo nowe świadczenie? Waloryzacja 500 plus? Ile powinno wynosić dziś?

800 plus zamiast 500 plus? Korzystne rozwiązania podatkowe

Dodatki do 500 plus dla pracujących?

500 plus wzrośnie w 2023 roku? Na razie brak takich postulatów

500 plus nie wzrośnie do 800 plus, takich rozmów nie ma – mówiła Olga Semeniuk , Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Minister, goszcząc w Radiu ZET, tym samym zaprzeczyła nieoficjalnym informacjom o planowanej na rok wyborczy podwyżce.

500 plus zadebiutowało w 2016 rok i od tego czasu mocno straciło na realnej wartości. Dziś 500 plus to tak naprawdę mniej niż 400 plus.

