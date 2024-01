Dodatkowe pieniądze dla emerytów nowym roku! 2760 zł dodatku dla seniorów w 2024. O jakie świadczenie chodzi?

Wysoka waloryzacja emerytur w 2024 roku

Początkowo prognozowano, że wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wyniesie 10,19 proc. Rząd jednak postanowił zaskoczyć pozytywnie, zwiększając planowany wzrost do 12,3 proc. Choć niższy niż w 2023 roku, kiedy to emerytury podniesiono o imponujące 14,8 proc., to i tak stanowi powód do optymizmu. Minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1588,44 zł brutto, może wzrosnąć do 1750,30 zł brutto.

Świadczenie ratownicze – 230 zł co miesiąc do końca życia

Najnowszą inicjatywą rządu jest tajemnicze "świadczenie ratownicze", które przysługuje wybranym emerytom. To dodatkowe 230 zł miesięcznie, co daje im 2760 zł rocznie. Co istotne, od lipca świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania, co oznacza, że cała kwota trafia bezpośrednio do kieszeni seniora. Sprawdź, komu przysługuje to wyjątkowe wsparcie finansowe!