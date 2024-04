Dofinansowanie do mieszkania w 2024 roku jest dostępne dla osób, które spełniają te kryteria!

Wynajem mieszkania to pokaźny wydatek. Zwłaszcza w większych miastach ceny wynajmu potrafią przyprawić o zawrót głowy. Kilka tysięcy złotych to norma za mieszkanie dwupokojowe. Ceny niestety nie spadają. Okazuje się jednak, że przedstawiciele niektórych zawodów mogą liczyć na dofinansowanie do wynajętego mieszkania. Koszty zakwaterowania są im bowiem zwracane w całości lub częściowo.