Dokąd jeździmy taksówkami i hulajnogami po Toruniu? Oto najpopularniejsze trasy!

Najpopularniejsze ulice w Toruniu

Platforma FREE NOW, która służy do zamawiania przejazdów taksówką lub wynajmu hulajnóg, przygotowała zestawienie "najpopularniejszych ulic wśród mieszkańców polskich miast". Chodzi o lokalizacje, z których najczęściej zamawiamy przejazdy. - Pod uwagę wzięto zamówienia od czerwca 2022 roku, czyli od początku sezonu letniego – mówi Agnieszka Ciesek, senior PR&communications manager. Jak się okazuje, w Toruniu użytkownicy aplikacji najczęściej zamawiają przejazdy przy ul. Kujawskiej, czyli tam, gdzie znajduje się Dworzec PKP. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się pl. Teatralny. Podium zamyka prowadząca na Rynek Staromiejski i do pomnika Mikołaja Kopernika ul. Chełmińska. Sporo zamówień odnotowuje się również przy Bulwarze Filadelfijskim. Najpopularniejsze lokalizacje poza starówką to ul. Żwirki i Wigury, Szosa Chełmińska oraz ul. Fałata.