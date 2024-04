Dopłaty do PPK 2024. Do 15 kwietnia te pieniądze wpłyną na Twój rachunek

Wiemy co czeka osoby przechodzące na emeryturę po 1 kwietnia 2024 roku. GUS opublikował nową tablicę trwania życia, na podstawie której będą wyliczane emerytury. Nie są to dobre wieści dla przyszłych…

Kto może przystąpić do PPK

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Są to:

Osoby poniżej 55 lat trafiają do PPK „z automatu”, chyba że z tej możliwości zrezygnują po podpisaniu specjalnej deklaracji. W przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowy o prowadzenie PPK zawiera się wyłącznie na ich wniosek. Osoba zatrudniona może zrezygnować z odprowadzania składek na PPK. Może też zmienić zdanie i do systemu wrócić.

Dopłata roczna do PPK

Indywidualne konta zasilane są przez pracowników i pracodawców, państwo dokłada do tego 250 zł na start oraz po 240 zł za każdy rok aktywnego korzystania z programu.

Ci, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł, otrzymają dopłatę roczną za oszczędzanie na emeryturę w wysokości 240 zł. Pieniądze na rachunki wpłyną do 15 kwietnia. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczyły wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.