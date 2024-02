Dorabianie na emeryturze 2024. Ile możesz zarobić dodatkowo? Grozi Ci utrata emerytury? redpp

Praca na emeryturze coraz częściej staje się koniecznością, choć nie brakuje przypadków, w których jest to znakomite rozwiązanie dla tych osób, które nie potrafią wyobrazić sobie funkcjonowania bez jakiejś aktywności zawodowej. Co istotne, możliwość ta jest dostępna i w wielu przypadkach jest bardzo korzystna. Są jednak sytuacje, w których dorabianie na emeryturze może doprowadzić do zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego.