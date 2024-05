Toruń. Ile zarabia radny za swoją pracę na rzecz miasta? Takie są stawki

Przypomnijmy, że Rada Miasta Torunia kadencji 2024-2029 została wybrana 7 kwietnia. Do 25-osobowego gremium 15 radnych wprowadziła Koalicja Obywatelska. Wybory do Rady Miasta wygrała z 40-procentowym poparcie, a obsadzi 60 procent miejsc w niej. To efekt proporcjonalnego systemu obowiązującego w tych wyborach. Sześciu radnych w Radzie Miasta nowej kadencji będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, a czterech - Komitet Wyborczy Wyborów Michała Zaleskiego.