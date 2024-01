Dostałeś w styczniu 500+, a nie 800+? Wyjaśniamy, czy musisz złożyć wniosek o nowe świadczenie!

Wzrost świadczenia na dzieci

Istotne zmiany w tzw. świadczeniu 500+ wprowadzono ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku. Dotyczyła ona pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach nowych zapisów od 1 stycznia wysokość tego świadczenia wychowawczego miała wzrosnąć o 300 złotych do kwoty 800 złotych. Czy trzeba składać po nową kwotę wniosek?

Czy 500+ zmienia się automatycznie na 800+?

Wypłata w nowej wysokości, tj. 800 zł miesięcznie powinna nastąpić do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co do zasady zmiana wysokości świadczenia otrzymywanego na dzieci ma być dokonana przez ZUS z urzędu.

Akcja podwyższania świadczenia w ZUS

W tym momencie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się akcją podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego - proces ten ma trwać do końca lutego, a nowe kwoty 800 złotych na dziecko mają być wypłacane w tych samych terminach, co wcześniej. Jak zaznacza to rzeczniczka ZUS, może się zdarzyć sytuacja, w której w styczniu część rodziców otrzyma wciąż niższe świadczenia w wysokości 500 złotych.