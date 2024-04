Drzwi otwarte w toruńskich liceach. My odwiedziliśmy "piątkę" przy ul. Sienkiewicza

Już od kilku tygodni szkoły chwalą się tym, co mają najlepsze. Sprawdzonym sposobem na promocję oferty edukacyjnej są tzw. drzwi otwarte, czyli spotkania w murach placówki, na które przychodzą kandydaci, czasem też ich rodzice. Pierwsze zorganizowano już w marcu. Jednak sobota, 20 kwietnia to prawdziwa kumulacja otwartych spotkań w liceach.

Odbyły się one w czterech toruńskich ogólniakach: III LO na Skarpie, IV LO przy ul. Warszawskiej, w VI LO przy ul. Wojska Polskiego oraz w V LO przy ul. Sienkiewicza. Właśnie tę ostatnią szkołę odwiedził nasz fotoreporter.